5 milyon kişi 1 milyon konutla güvende olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda 428 konut ve 69 ticari ünite ile Zeytinburnu Millet Bahçesi temel atma törenine katıldı. Beştelsiz Mahallesi'nde, yatay mimari anlayışıyla sokakları ve iç avlusu ile mahalle kültürünü yansıtan, çok güzel bir yaşam alanı inşa ettiklerini söyleyen Kurum, "Zeytinburnu'nda inşa projelerimiz bu çalışmayla bitmiyor. Temelini attığımız projemizle beraber, Telsiz'de ve Merkezefendi'de toplam 1.204 konut ve 219 işyerini, Zeytinburnu Belediyesi, Bakanlığımız, Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile birlikte yapıp en kısa zamanda teslim edeceğiz" dedi. Kurum, temeli atılan rezerv konutlarının hemen yanı başında da 54 bin metrekarelik millet bahçesi yapıldığını da söyledi. Kurum, "Zeytinburnu'nda 1 yeni millet bahçesi projemiz daha var. Çırpıcı Millet Bahçesi'ni Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmıştık. Şimdi de Merkezefendi Millet Bahçemizin de proje çalışmaları devam ediyor" dedi. İstanbul'un yüzde 66'sının deprem riski altında olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: "Nüfusumuzun yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Son 100 yılda büyüklüğü 6 ve üzerinde 60'a yakın deprem meydana geldi. Marmara Depremi'ni yaşadık. Bu depremlerde 80 bin canımızı toprağa verdik. AK Parti iktidarıyla beraber, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sosyal konut hamleleri yaptık. Bu yıl içinde inşallah 1 milyon konutla 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini emniyet altında alacağız."BUGÜNE kadar, 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünün tamamlandığını hatırlatan Kurum, "En son Elazığ ve Malatya'da 24 bin konutun çalışmalarını başlattık. Bunlar yatay mimari ve mahalle kültürünü yaşatacak konutlar. İnşallah 8. ayın içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza etaplar halinde teslim edeceğiz" dedi. Kağıthane'de de 688 konutun temeli atıldı.