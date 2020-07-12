Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Son dakika açıklaması geldi: Ağustos ayı kurban bayramı emekli ikramiyesi...

Kurban bayramına 18 gün kala emekli bayram ikramiyeleri hakkında son dakika açıklaması geldi. Buna göre SSK'lı emekliler 17-26 Temmuz tarihleri arasında, BAĞKUR'lu emekliler ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık maaş ödeme günlerinde emekli ikramiyelerini alabilecekler. Bu noktada milyonlarca emekli ve aileleri bayram üstü ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırıyordu. Temmuz ayı emekli aylık farkı da Ağustos ayında ödenecek.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.