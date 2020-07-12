Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaş farkları ve konuya yönelik diğer detaylar araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'nın gelmesine az bir zaman kala emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki; Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, açıklama geldi mi?
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.
ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN ALINACAK?
Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.