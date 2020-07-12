İş Bankası çalışma saatleri 2020: İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu, bayram ve resmi tatillerde açık mı?

Kredi kartı, havale işlemleri, borç ödeme, para yatırma ve daha pek çok işlem için bankaların yolunu tutarız. Günlük planımızı yaparken banka çalışma saatleri de bizler için önem arz etmekte. İşlem yapacağımız banka İş Bankası ise "İş Bankası çalışma saatleri" ile ilgili olarak İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu, resmi ve dini bayramlarda açık mı? sorularının yanıtlarını yoğun şekilde öğrenmek isteriz.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

İş Bankası çalışma saatleri ile açılış kapanış ve öğle arası saatlerine ilişkin detaylar şöyle;

İŞ BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye Cumhuriyeti İş Bankası'nın ülke genelinde hizmet veren tüm şubeleri sabah saat 09.00 itibariyle vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamaktadır.

İŞ BANKASI'NDA ÖĞLE ARASI KAÇTA BAŞLIYOR?

T.C İş Bankası'nın tüm şubelerinde saat 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası verilmektedir.

İŞ BANKASI SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

İş Bankası'nın Türkiye genelindeki şubeleri akşam saat 17.00'a kadar hizmet vermektedir. Bu saat itibariyle banka personeli paydos etmektedir.

İŞ BANKASI HAFTA SONLARI AÇIK MI?

İş Bankası'nın tüm şubeleri hafta sonu (Cumartesi – Pazar) çalışmamaktadır.

İŞ BANKASI RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARDA AÇIK MI?

İş Bankası'nın tüm şubeleri resmi ve dini bayramlarda kapalıdır.

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