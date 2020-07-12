Şekerbank çalışma saatleri 2020: Şekerbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası ile açılış ve kapanış saatleri

Türkiye'de en çok tercih edilen bankalardan birisi olan Şekerbank, uzun yıllardır hizmet veriyor. Bu doğrultuda, Şekerbank şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar da güncel çalışma (mesai) saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Özellikle sabah saatlerinde şubelere uğrayarak işlemlerini halletmeyi düşünen yurttaşlar, 'Şekerbank saat kaçta açılıyor?' sorusuna yanıt ararken öğlede sonra şubeye gidecek olanlar ise 'Şekerbank saat kaça kadar açık?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor.

ŞEKERBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Şekerbank, şubelerinin yanı sıra çağrı merkezi, ATM, mobil bankacılık, internet şubesi, resmi web sitesi üzerinden de çeşitli bankacılık hizmeti sunmaktadır. Dijital platformlardan 7/24 işlem gerçekleştirebiliyorken, şubelerde yapılan işlemler için saati sınırlandırılması getirilmiştir.

ŞEKERBANK ŞUBELERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

2020 yılında Şekerbank şubeleri açılış saati 09.00 olarak belirlenmiştir.

ŞEKERBANK ÖĞLE ARASI SAATİ KAÇTA?

Şekerbank şubeleri öğle arası tatili saati, 12.30 ile 13.30 arasındadır.

ŞEKERBANK SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Öğle arası tatilinin 13.30'da bitmesi ile başlayan mesai akşam 17.00'ye kadar devam etmektedir.

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ŞEKERBANK HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Diğer bankalarda olduğu gibi Şekerbank'ta da hafta sonu mesaisi bulunmamaktadır, yani şubeler cumartesi ve pazar günleri çalışmamaktadır.

ŞEKERBANK RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde Şekerbank ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

ŞEKERBANK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şekerbank merkez binası Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şekerbank merkez şubesine 0212 319 70 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 319 74 29 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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