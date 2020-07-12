Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi | Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

haberi | bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu! ne zaman ödenecek?

bayram ikramiyeleri ile ilgili haberi ajanslara düştü. Temmuz ayında zamlı maaşlarını öğrenenen emekliler için Kurban bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı. İşte son dakika haberi...

AA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 09:36 Son Güncelleme: 12.7.2020 09:50 ABONE OL
Son dakika haberi | Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emeklinin Kurban bayramı ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı.Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

BU TARİHTE HESAPLARDA OLACAK

Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi.

Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Personel alımları başladı! 2020 personel alımları başvuru şartları nelerdir?
İşte yeni zamlı maaş hesabı! Memurun ve emeklinin yıllık zam oranı ne kadar?

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA