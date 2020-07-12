Uçaktan otele kadar adım adım tatil...

Otellerin aldığı tedbirleri yerinde görmek için yola çıktığımız Antalya seyahatimiz İstanbul Havalimanı'ndan başladı. Uçaktan otele kadar adım adım alınan tüm önlemleri yerinde inceledik... İstanbul Havalimanı'na geldiğinizde direkt giriş yapamıyorsunuz. Sosyal mesafe çizgilerinin yer aldığı dış kapıda sizi sırayla alıyorlar. Böylece x-ray cihazları önünde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçiliyor. Termal kameraların donatıldığı havalimanında ateşiniz ölçülüyor. HES koduyla aldığınız biletinizi online oluşturmadıysanız, havalimanındaki kiokslardan bir görevlinin yardımıyla alabiliyorsunuz. Valizinizi de yine online sistemler üzerinden, bagaj bandına koyabiliyorsunuz. Uçağa ise yoğunluğun önüne geçmek ve sosyal mesafeyi sağlamak için koltuk numaralarına göre alınıyorsunuz.

1 MİLYON TL'YE KADAR YATIRIM

Bir saat 10 dakikalık yolculuğun ardından Antalya'ya iniyorsunuz. Kalacağınız otele gittiğinizde de önlemler sizi karşılıyor. Antalya'daki oteller güvenli turizm sertifikasının tüm gereklerini harfiyen yerine getirmiş. Hatta ilave yatırımlar dahi yapmış. Bunun için her bir otelin 200 bin ila 1 milyon TL arasında yatırım yaptığı belirtiliyor. Ateş ölçümünüzün yapılarak girdiğiniz otellerin lobi, restoran gibi birçok noktasında termal kameralar bulunuyor. Böylece otel içinde hissettirilmeden ateşiniz ölçülüyor.

SOSYAL MESAFE ÖNCELİK

Otele girişte maske ve eldiven ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak otelde maske takma zorunluluğunuz yok. Sadece kendi güvenliğiniz ve çevrenizdekilerin güvenliği için yoğun bölgelerde, lobi gibi alanlarda maske takmanız öneriliyor. Otel içinde birçok noktada rahatlıkla ulaşabileceğiniz dezenfektanlar bulunuyor. Havuz, plaj gibi alanlarda şezlonglar, restoran, kafe ve ortak kullanım alanı olan alanlarda masalar sosyal mesafe kuralına göre ayarlanmış. Otel içinde birçok noktada sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıcı panolar var. Açık büfenin devam ettiği otellerde cam paravanlar bulunuyor. Sosyal mesafe çizgilerinin olduğu alanlarda açık büfeden istediğiniz yemeği seçiyorsunuz, görevli tabağınıza koyuyor. Sosyal mesafenin öncelik alındığı otellerde aynı ailedenseniz ya da arkadaş grubuysanız birlikte yemek yiyebiliyor, plajda eğlenebiliyorsunuz.

PERSONELE ÖZEL EĞİTİMLER VERİLMİŞ

OTELLER sadece misafirleri için değil çalışanları için de üst düzey önlemler almış. Bütün çalışanlarına özel eğitimler evren oteller personelin yemek yediği ya da üstünü değiştirdiği alanlarda da üst düzey güvenlik önlemlerini hayata geçirmiş. Aldığı eğitimlerden memnun olan personel bunun hem kendi hem de misafir güvenliği için olduğu bilinciyle çalışıyor.

İZOLASYON VE KARANTINA ODALARI VAR

TURİZM Bakanlığı'nın hazırladığı genelgeye göre, bir müşteride yüksek ateş çıkması halinde o kişi otellerin hazırladığı izolasyon odalarına alınıyor. Genellikle otellerin doktor katına yakın olan bu odalarda ateşi olan kişiye test yapılıyor. Eğer testi pozitif çıkarsa ve hastanede yatmasını gerektiren bir durum yoksa müşteri karantina odalarında 14 gün boyunda kalabiliyor. Bu odalardan dışarı çıkmayacak olan misafirlere özel eğitimli personel tüm ihtiyaçlarını getiriyor.

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı:

400 OTELİN AÇILMASINI BEKLİYORUZ

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı: ANTALYA'DA 285 otel sertifikaya başvuru yaptı. Bunun 180'i sertifika aldı. Sertifikaya başvuru için hazırlık yapan otellerimiz de var. Hali hazırda 120'yi aşkın otel kapılarını açtı. Turist talebi ve yoğunluğuna göre peyderpey oteller açılmaya devam ediyor. Bu yıl Antalya'da 400 otelin açılmasını umut ediyoruz.

Limak Holding Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu:

EVİMDEN DAHİ DAHA GÜVENLİ

Limak Holding Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu: Martın üçüncü haftası bütün otellerimizi kapatmıştık. Güvenlik ve hijyen önlemlerini hayata geçirip otellerimizi bir bir açıyoruz. Bugün bir misafirimiz bize, "Evimizde bu kadar önlem almadık. Limak Lara evimizden dahi daha güvenli" yazmış. Bu cümle önlemleri çok iyi anlatıyor.

Lara Barut Collection Oteli Genel Müdürü Cem Karacan:

TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMEM DİYORLAR

Lara Barut Collection Oteli Genel Müdürü Cem Karacan: 463 odamız var ama restoran gibi alanlarda sosyal mesafeyi sağlayabilmek için 245 odayı açtık. Avrupa Türkiye'ye yönelik karantina sınırlaması getirse de kendi imkânlarıyla gelenler var. Hali hazırda Almanya'dan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ben Türkiye'den vazgeçmem diyen Almanlar var. 15 Temmuz'dan itibaren Avrupa pazarının açılacağını düşünüyoruz. Ağustosta hareket başlar.

Akka Hotels Turizm Koordinatörü Aşkın Kahraman:

YÜZDE 50 SINIRIYLA ÇALIŞACAĞIZ

Akka Hotels Turizm Koordinatörü Aşkın Kahraman: Kemer'de 500 odamız var. 25 Martta kapattık, 25 Haziran'da açtık. İlk gün 9 oda doluydu, bugün 260 oda... Şu anda Ukraynalı ve Türk misafirlerimiz var. Sosyal mesafeyi sağlamak için yüzde 50 doluluğu korumayı planlıyoruz. Otellerimize 2 milyon TL pandemi yatırımı yaptık.

Belek Cornelia Diamond Golf Resort& Spa Otel Kalite Müdürü Erhan Özgen:

GOLFE ÖZEL ULV DEZENFEKTE DEZENFEKTE

Belek Cornelia Diamond Golf Resort& Spa Otel Kalite Müdürü Erhan Özgen: ANTALYA'DA 285 otel sertifikaya başvuru yaptı. Bunun 180'i sertifika aldı. Sertifikaya başvuru için hazırlık yapan otellerimiz de var. Hali hazırda 120'yi aşkın otel kapılarını açtı. Turist talebi ve yoğunluğuna göre peyderpey oteller açılmaya devam ediyor. Bu yıl Antalya'da 400 otelin açılmasını umut ediyoruz. 463 odamız var ama restoran gibi alanlarda sosyal mesafeyi sağlayabilmek için 245 odayı açtık. Avrupa Türkiye'ye yönelik karantina sınırlaması getirse de kendi imkânlarıyla gelenler var. Hali hazırda Almanya'dan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ben Türkiye'den vazgeçmem diyen Almanlar var. 15 Temmuz'dan itibaren Avrupa pazarının açılacağını düşünüyoruz. Ağustosta hareket başlar. 571 odalı bir tesisiz. 250 odayı açmayı ve 500 misafir hedefliyoruz. Sosyal mesafeyi korumak için daha fazla oda açmayacağız. Otelde pandemiyle mücadele için 350 bin TL'lik yatırım yaptık. Aynı zamanda golf oteliyiz. Burası için de çok ciddi güvenlik önlemleri aldık. Örneğin buggyler, golf sopaları, golf çantaları gibi ekipmanlar için ULV gibi özel dezenfeksiyon sistemiyle dezenfekte ediyoruz.