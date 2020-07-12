Ülke ekonomisine milyarlarca lira katkı sağlayacak! Ve devreye girdi

Koç, "Özelikle burada baraj gölünün her iki yakasında hem kuzey hem güney cephede yer alan taşınmış eserlerimizin bulunduğu arkeopark alanı, müze alanımız, yine güney kesiminde bulunan kale ve diğer gezilebilir alanlarımız bize bu fırsatı sunuyor. Buradaki tarihi kültürel yapıların yanında doğal varlıklarımız da turistlerimizin beğenisine sunulacaktır. Tabii şu anda arkeopark alanımızda taşınan eserlerin restorasyonu devam ediyor. Bununla birlikte çevre düzenlemesinin içinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ihale etmesi ile birlikte projesi hazırlanacak. Projenin akabinde de tarihi eserlerimizin dokusuna uygun yeni hedeflediğimiz Hasankeyf'e yakışır tarzda bir çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması yapacağız. Önümüzdeki senenin sonuna doğru bu çalışmalar biterek özelikle tarihi hafızamızı oluşturan bu öğelerin kent dokusuyla turizm faaliyetleriyle uygun bir şekilde burada ekonomiye katkı sunacağını değerlendiriyoruz" diye konuştu.