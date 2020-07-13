2020 güncel kargo çalışma saatleri! Aras, MNG, Yurt içi ve PTT kargo kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Türkiye'de en çok hizmet veren kargo firmaları arasında PTT kargo, Aras kargo, MNG ve Yurt içi kargo var. Son dönemde internet üzerinden yapılan alışverişlerin artması, farklı uygulamalarla ürünlerin satılabiliyor olması kargoların çalışma saatlerinin önemini daha da arttırdı. 2020 güncel kargo çalışma saatlerinin geneli şu şekildedir; hafta içi saat 08:30'da açılan kargo şirketleri akşam saat 17:00'de kapanırlar. Pazar günü kapalı olan kargo şirketleri Cumartesi günü de saat 09:30'dan 15:00'e kadar hizmet verirler.

PTT KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde en çok tercih edilen kargo firmaları arasında PTT kargo yer almaktadır. PTT kargo çalışma saatleri de yoğun şekilde takip ediliyor. PTT kargo, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 08:30'da açılır ve saat 17:00'de kapanır. PTT personelleri 12:30'dan 13:30'a kadar öğle molası yapar.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Aras kargo politikası gereği standart kargolarda 600 km altı teslimat süresi 1 iş günü oluyor. Aras kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Aras kargo hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve 18:00'da kapanıyor. Hafta sonu Cumartesi günü saat 09:30'da açılan Aras kargo, 15:00'te kapanıyor.

YURT İÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Yurt içi kargo da en çok kullanılan kargo firmaları arasında yer alıyor. Yurt içi kargo da hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve saat 18:00'de kapanıyor. Yurt içi kargo cumartesi günü de 09:00'dan 13:00'e kadar açık, pazar ise kapalı.

MNG KARGO KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

MNG kargo bayileri de hafta içi sabah 08:30'da açılıyor, saat 18:00'de kapanıyor. Hafta sonu ise Cumartesi günü saat 08:30'da açılan MNG kargolar, saat 14:00'te kapanıyor. MNG kargolar Pazar günleri kapalı.

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