Bankaların çalışma saatleri 2020: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Banka açılış ve kapanış saati!

Bankalar, günlük hayat içerisinde sıklıkla uğranan yerlerin başında gelmektedir. Öyle ki, EFT, havale ya da çeşitli işlemlerin yapıldığı bu yerler, günlük olarak milyonlarca müşteriyi ağırlamaktadır. Bu noktada, 2020 bankaların çalışma saatleri de merak edilmektedir. Bunun nedeni ise, Kovid-19 salgını sonrasında banka çalışma saatlerine yönelik yapılan düzenlemedir.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Bankaların açılış ve kapanış saati, koronavirüs salgınının en yüksek olduğu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yeniden düzenlendi. Salgının seyrinin gidişatına bağlı olarak kimi bankalar eski çalışma saatleri düzenine geri dönerken kimisi ise yapılan düzenleme bağlı kaldı. Akbank, Alternatifbank, Anadolubank, Citibank, Denizbank, QNB Finansbank, Şekerbank, TEB, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi bankası şubeleri açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi arayanlar doğru yerlerde.

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BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye genelinde banka şubeleri saat 09.00'da açılmaktadır. Kovid-19 nedeni ile bazı bankalar, şubelerinin açılış saatini 12.00 olarak belirlemiştir. Bu durumdan dolayı, gideceğiniz banka şubesini telefonla arayarak güncel çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

BANKALARIN ÖĞLE ARASI TATİLİ NE ZAMAN?

Bankaların öğle arası tatili genellikle 12.30 ile 13.30 arasındadır. Bu durum, bankalarda farklılık gösterebilmektedir. Öyle ki, kimi bankaların öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında olabilmektedir.

BANKALAR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle arası tatilinin 13.00 ya da 13.30'da bitmesine paralel olarak başlayan mesai, akşam 17.00'ye kadar sürmektedir. Bankaların kapanış saati de şubeden şubeye farklılık gösterebilmektedir. Kimi şubelerde bu saat, 17.30'dur.

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BANKALAR HAFTA SONU AÇIK MI?

Türkiye'deki tüm bankalar, hafta sonu olan cumartesi ve pazar günleri hizmet vermemektedir, kapalıdır.

BANKALAR RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

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