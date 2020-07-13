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son dakika hareketliliği! 13 Temmuz ?

ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüs kaynaklı olarak hareketliliğini sürdüren dolar kuru, şu sıralar 6.86 civarında dolanıyor. Peki, 13 Temmuz ?

Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:49 ABONE OL
Dolar fiyatları son dakika hareketliliği! 13 Temmuz Dolar ve Euro bugün ne kadar?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan dolar en son dün akşam saatlerinde 6.85 civarında seyrediyordu. Anlık fiyatı merak edilen dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte, 13 Temmuz tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 13 TEMMUZ

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

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DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,86 civarında hareket ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 7,77 seviyesinde yer alıyor.

piyasalar
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Dolar fiyatları son dakika hareketliliği! 13 Temmuz Dolar ve Euro bugün ne kadar?
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