Son Dakika: Ziraat destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı: Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi SORGULA

Ziraat Bankası tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi sunuyor. Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan hasarın en aza indirgenmesi hedefiyle uygulanan tedbirler kapsamında ev halkının gelirinin aylık 5 bin TL ve altında olması duurmunda finansal açıdan desteklemek için kredi 6 ay geri ödemesiz kredi imkânı sunulacak. Peki; ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası destek kredisi hesaplama ekranı ile son dakika haberinin detayları!

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SORGULAMA: ZİRAAT DESTEK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

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