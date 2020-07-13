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: destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı: temel ihtiyaç destek kredisi SORGULA

Bankası, tarafından koronavirüs dönemine özel olarak sunulan ihtiyaç destek kredisi ile ilgili araştırmaları devam ediyor. , koronavirüs tedbirleri kapsamında uygun faiz oranıyla 6 ay sonra ödemeli 1000 TL ile 10000 TL arasında temel ihtiyaç destek kredisi imkânı sunuyor. Peki, Ziraat destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sorgula...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 14:38 ABONE OL
Son Dakika: Ziraat destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı: Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi SORGULA

Bankası tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi sunuyor. Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan hasarın en aza indirgenmesi hedefiyle uygulanan tedbirler kapsamında ev halkının gelirinin aylık 5 bin TL ve altında olması duurmunda finansal açıdan desteklemek için kredi 6 ay geri ödemesiz kredi imkânı sunulacak. Peki; ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte destek kredisi hesaplama ekranı ile haberinin detayları!

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SORGULAMA: ZİRAAT DESTEK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

İşte detaylar

Son Dakika: Ziraat destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı: Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi SORGULA

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

Son Dakika: Ziraat destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı: Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi SORGULA

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ SORGULA!

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? (10 Bin TL kredi ) Başvuru yapma ve sorgulama | Video

Son Dakika: Ziraat destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı: Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi SORGULA
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Son Dakika: Ziraat destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı: Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi SORGULA
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