Talep beklentiyi aştı

Bugünlerde Türkiye otomotiv pazarında araç tedariki konusunda sorun yaşanıyor. Türkiye'deki fabrikalarda üretilen otomobillerde 1-2, ithal otomobillerde ise 3 aya kadar bekleme süreleri var. Kısaca "Talep çok, araç yok" şeklinde tanımlanabilecek bu sorunun ne zaman çözüleceğini en yetkili isimlerden birine Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Haydar Yenigün'e sorduk. Tedarik sorununu yuvarlanarak büyüyen bir kartopuna benzeten Yenigün, şunları anlattı: "Bütün şirketlerde tempoların artık yavaş yavaş yükseldiğini görüyorum. Yerli araç ya da iç pazara araç üretimi konusundaki eksiklikler de muhtemelen temmuz itibarıyla çözülür diye düşünüyorum. Ancak şu anda talep konusunda beklentilerin de ötesinde çok enteresan bir yükseklik var. Makroekonomik rakamları önünüze koyup yaptığınız öngörü, önümüzdeki üç dört ay gerçekleşen uygulamalarla örtüşmüyor. O yüzden geçtiğimiz aylardaki öngörümüze göre; temmuz ayını planladık. Ama şu anda da talep yine çok yüksek, o beklentinin de üzerinde. Yani bu yuvarlanarak büyüyen bir kartopu gibi… Bunun olumlu tarafı da var olumsuz tarafı da. Olumlu tarafı şu; işler iyiye gidiyor, biz de tüm gücümüzle bu talebi yakalamaya çalışıyoruz. Olumsuz demeyeyim ama dikkatli olmamız gereken tarafı ise; bu kartopu bir gün çok büyüyecek."2020 üretim tahmini 1.2 milyon adetOSD verilerine göre Ocak-Haziran döneminde otomotiv üretimi yüzde 28 azalarak 518 bin 727 adet oldu. İhracat ise adet bazında yüzde 37 azalarak 402 bin 179 adet olarak gerçekleşti. OSD yıl sonunda üretimin 1 milyon 200 bin adet, ihracatın ise 950 bin adet civarında olmasını öngörüyor.