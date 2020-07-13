TEB çalışma saatleri 2020: Türk Ekonomi Bankası TEB saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Öğle arası ile açılış-kapanış saatleri

Türkiye'de en çok tercih edilen bankalardan birisi olan TEB (Türk Ekonomi Bankası), uzun yıllardır hizmet veriyor. Bu doğrultuda, TEB şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar da güncel çalışma (mesai) saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Özellikle sabah saatlerinde şubelere uğrayarak işlemlerini halletmeyi düşünen yurttaşlar, 'TEB saat kaçta açılıyor?' sorusuna yanıt ararken öğlede sonra şubeye gidecek olanlar ise 'TEB saat kaça kadar açık?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

TEB (Türk Ekonomi Bankası), şubelerinin yanı sıra çağrı merkezi, ATM, mobil bankacılık, internet şubesi, resmi web sitesi üzerinden de çeşitli bankacılık hizmeti sunmaktadır. Dijital platformlardan 7/24 işlem gerçekleştirebiliyorken şubelerde yapılan işlemler için saati sınırlandırılması getirilmiştir.

TEB ŞUBELERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

2020 yılında TEB şubeleri açılış saati 09.00 olarak belirlenmiştir.

TEB ÖĞLE ARASI SAATİ KAÇTA?

TEB şubeleri öğle arası tatili saati, 12.30 ile 13.30 arasındadır.

TEB SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Öğle arası tatilinin 13.30'da bitmesi ile başlayan mesai akşam 17.00'ye kadar devam etmektedir.

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TEB HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Diğer bankalarda olduğu gibi TEB'de de hafta sonu mesaisi bulunmamaktadır, yani şubeler cumartesi ve pazar günleri çalışmamaktadır.

TEB RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde TEB ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

TEB ADRES BİLGİLERİ

Türk Ekonomi Bankası merkez binası TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi No: 7A - 7B 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

TEB MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE ÇAĞRI MERKEZİ NUMARASI KAÇ?

444 0 832 numaralı TEB müşteri hizmetleri telefonundan 7 gün 24 saat boyunca tüm TEB bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 444 0 832 numaralı TEB müşteri hizmetleri sesli yanıt servisi ile size hizmet sunmaktadır.

TEB merkez şubesine 0216 635 35 35, TEB çağrı merkezine ise 0850 200 06 66 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

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