Vekalet Sorgulama 2020: E-devlet Kişi Vekaletname Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Vekalet sorgulama işlemi dendiğinde akla ilk gelen yer noterdir. Notere gidilerek halledilen vekalet işlemlerinden birisi olan vekalet sorgulama işlemi artık evden de halledilebilir bir duruma geldi. Bir iş yapılırken önceden verilmiş vekalet kişinin önüne çeşitli engeller çıkarabilir. Bu yüzden kişinin işe girişmeden evvel önceden verdiği vekaletnameyi sorgulaması gereklidir. İnternet üzerinde en fazla araştırılan konulardan birisi olan vekalet sorgulama işlemi dakikalar içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Peki vekalet nasıl sorgulanıyor? Vekalet sorgulama e devletten yapılabiliyor mu? Tüm cevaplar bu yazıda...

Vekalet Sorgulama

Vekalet ile ilgili tüm işlemler noterden yapılmaktadır. Bazı durumlarda kendisine vekalet eden birisine ihtiyaç duyan insanlar bir avukat ile anlaşarak aralarındaki vekalet bağını noter huzurunda belgeye dökerler. Bu vekaletnamenin üzerinden yıllar geçtiyse ve kişi vekaleti hatırlayamıyorsa vekalet sorgulatmak ister. Vekalet sorgulama işlemi de noterden yapılmaktadır. Ancak notere gitmeden de vekalet sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Vekalet sorgulamak önemlidir. Çünkü önceden anlaşılmış bir vekalet verme işlemi, ileride kişinin başına bazı sıkıntılar açabilir. Bundan dolayı vekalet verme işleminden bir süre sonra o vekaletin durup durmadığını sorgulamak oldukça önemlidir. Önceden verilmiş ancak hatırlanmayan vekaletnameler E- Devlet ya da Ekap üzerinden oldukça kolay bir şekilde sorgulanabilir. Bunları yapamayan kişiler ise notere giderek vekalet işlemlerini sorgulayıp öğrenebilirler. Oldukça basit ancak çok önemli bir konudur.

E- Devlet Vekalet Sorgulama

E- Devlet'in sağladığı çoğu kolaylıktan birisi de vekalet sorgulama işlemidir. Notere gidilerek öğrenilen vekalet sorgulama işi artık evde telefondan bile kolaylıkla öğrenilmektedir. Öncelerden bir başkasına kendi işlemlerini halledebilmesi için verilmiş olan vekaletler ileride insanların önüne bazı sorunlar çıkarabilmektedir. Bundan dolayı da vekalet sorgulaması yapmak önemlidir. Vekalet sorgulama işlemi telefondan e- devlete girilerek kolayca gerçekleştirilmektedir. E devlete girip vekalet kısmına tıkladıktan sonra ekranda birçok yazı çıkacaktır. Daha önceden vekalet vermiş olan kişiler "vermiş olduğunuz vekaletnameler" kısmına girerek daha önce verdikleri tüm vekaletnamelere ulaşabilirler. E devletin yönlendirmesi ile vekalet işlemleriyle ilgili tüm detaylar görüntülenebilir bir durumdadır.

E- devlet vekalet detaylarında; vekalet veren kişi adı, tc kimlik numarası, vekalet verilen kişi bilgileri gibi birçok ayrıntıya kolaylıkla ulaşılabilir. Eğer daha önceden vekalet verilerek görülmüş bir dava var ise önceden vekaleti almış olan kişiye ya da kuruma burada bulunan bilgiler sayesinde çok kolay bir şekilde ulaşılabilir.

Vekalet Öğrenme

Vekalet öğrenme işlemi her yıl en fazla araştırılan vekalet konularından birisidir. Bazı insanlar çok öncelerden vermiş oldukları vekaletnameleri unutmaktadırlar ve araştırırlar. Ancak vekalet öğrenme işleminin sadece noterden yapıldığı düşünülmektedir. Oysaki gelişen teknoloji sayesinde insanlar kendileriyle ilgili çoğu bilgiyi evden de öğrenebilmektedirler. Bu bilgilerden birisi de vekalet bilgileridir. Vekalet öğrenmek için e- devlet ya da ekap'tan yararlanılabilir. İnsanlar oturdukları yerden vekalet ve vekalet geçmişini kolayca görebilir. Vekaletname sorgulama işlemlerini kolaylıkla yapılabiliyor olması herkes için iyi bir şeydir. İnsanların önceden verdikleri vekâletnameleri sorgulayıp kontrol etmeleri ilerde bir sorun yaşamamaları için oldukça önemlidir.

Ekap Vekalet Sorgulama

Elektronik Kamu Alımları Platformu, kısaltılmış ismiyle EKAP vekaletname sorgulama hizmeti veren bir platformdur. Eskiden verilmiş vekaletnamelerin sorgulama işlemleri bazı durumlarda gerekebilir. Gerekmese dahi kişilerin bu sorgulamayı yapmaları gereklidir. Bazı kişiler daha önceden verdikleri vekaletnameleri unutabilirler. Bu da ileride bazı sorunlara yol açabilir. E- devlet üzerinden ya da noterden bu sorgulamayı yapmak oldukça basittir. EKAP da aynı şekilde bu hizmeti vermektedir. Bundan dolayı EKAP üzerinden vekalet sorgulama işlemleri çok kolay bir şekilde kontrol edilebilir. Evden bu sorgulama kolaylıkla yapılabilir. EKAP sitesine girilip direktiflere uyularak bu sorgulama gerçekleştirilir.