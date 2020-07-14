Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama: E devlet ile 3 faz 1000 TL pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?

1000 TL sosyal yardım parası sorgulama: E devlet ile 3 faz 1000 TL parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?

1000 TL sosyal yardım parası başvuruları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ülkemizde korona virüs salgını sürecinde ekonomik alanda etkileri en aza indirmek için ihtiyaç sahiplerine verilen ödenek başvurusu e devlet üzerinden yapılıyor. En son 1. Ve 2 faz ödemelerinin ardından 3.faz sosyal destek ödemeleri sonuçları merak edilmeye başlandı. Buna göre; 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 11:11 Son Güncelleme: 14.7.2020 11:13 ABONE OL
1000 TL pandemi parası sonuçları sorgulama: E devlet ile 3 faz 1000 TL pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?

Koronavirüs salgınında ekonomik açıdan sıkıntıları en aza indirmek için devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine 1000 TL sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu çalışma kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak olup bir haneden sadece bir kişi başvurup ödeme alabilecek. Faz 1 ve Faz 2 ödemelerinin ardından 3.faz ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. Peki 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır ve nasıl sorgulanır?

1000 TL PANDEMİ PARASI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen parası 3.faz ödemelerine ilişkin açıklama yapmış ve Faz 1 ve Faz 2 ödemelerinin ardından Faz 3'ün başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtirken bu açıklamalar ile birlikte 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları da halen alınmaya devam ediyor…

1000 TL pandemi parası sonuçları sorgulama: E devlet ile 3 faz 1000 TL pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

sosyal destek başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek başvuruları e devlet üzerindeki form aracılığıyla gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları bir kaç adımda tamamlanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

PANDEMİ PARASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

1000 TL SOSYAL YARDIM PANDEMİ PARASI SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

PANDEMİ PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

1000 TL pandemi parası sonuçları sorgulama: E devlet ile 3 faz 1000 TL pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1000 TL sosyal yardım parası sorgulama: E devlet ile 3 faz 1000 TL pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA