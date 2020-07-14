1.453 puanla fethe göndermeli açılış

BORSA İstanbul'da endeks dünkü açılışta İstanbul fethine gönderme yaparak güne başladı. Danıştay'ın cuma günkü Ayasofya kararının ardından tüm dünyanın gündemi haline gelen İstanbul, dün Borsa İstanbul'da da işlemlere konu oldu. Cuma gününü 114 bin 808 puandan tamamlayan endeks, haftanın ilk işlem gününün açılışında, İstanbul'un fethini hatırlatır şekilde bin 453 puan yükselerek güne 116 bin 261 puandan başladı. Haftanın ilk gününde yoğun alımların yaşandığı borsada endeks günü yüzde 3.1 yükselerek 118 bin 398 puandan tamamladı. Borsadaki şirketlerin piyasa değeri bir günde 36 milyar lira artarak 1 trilyon 255 milyar liraya çıktı. İşlem hacminin 25 milyar lirayı aştığı Borsa İstanbul, dün dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.