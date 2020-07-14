220 bin esnafa kredi yapılandırma müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden, takipte olanları yapılandırdıkları müjdesini verdi. Söz konusu uygulamayla borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanacak, yaklaşık 322 milyon lira gecikme faizi düşecek. Pekcan, "30 Haziran 2020 tarihinden önce kredi borcu takibe düşen esnaf ve sanatkârlarımızın kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve talepte bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanması mümkün olacak" dedi.Bakan Pekcan, yaptığı açıklamada esnafın finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla teminat ve kredi ihtiyaçlarının karşılandığını, dün itibarıyla Kredi Kefalet Kooperatiflerince, yaklaşık 1.7 milyon esnaf ve sanatkara Halkbank kaynaklarından düşük faizli kredi kullandırıldığını kaydetti.Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, takipteki kredilerin yapılandırılmasının esnafı rahatlatacağını öyledi. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus da, sözkonusu kararın sevindirici olduğunu ifade etti.