Korona ilacının ilk üretimi yapıldı

ABDİ İbrahim ile Novelfarma, yapmış oldukları stratejik işbirliği anlaşmasıyla Kovid-19 tedavi protokolüne giren favipiravir etken maddeli ilacın Türkiye'deki ilk üretimini gerçekleştirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Novelfarma tarafından geliştirilen ilaç, Abdi İbrahim'in Esenyurt tesislerinde üretildi. İlk etapta 400 bin tablet üretilen favipiravir etken maddeli ilaçtan Sağlık Bakanlığı'na 200 bin tablet hibe edilirken, ilacın ilk ihracatı da yapıldı. Açıklamada yer alan bilgiye göre, yerli üretim olan ilacın ruhsatı 10 Temmuz'da alınırken; tüm dünya hakları Novelfarma'da bulunuyor.