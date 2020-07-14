Otomobilde ÖTV indirimi geliyor mu? İkinci el araçlarda fiyatlar ne zaman düşecek?

Son günlerde özellikle internet ortamında ve sosyal medyada en çok merak edilen konu ÖTV indiriminin yapılıp yapılmayacağı noktasında yoğunlaştı. Bilindiği gibi sıfır otomobillerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) adı altında vergi alınıyor. Bu verginin indirileceği yolunda çok sayıda söylentide ortaya atılıyor. Ancak gerek maliye kaynakları ve gerekse otomobil sektörünün yetkilileri bunu doğrulamıyor. Şu anda otomobilde bir ÖTV indirimi söz konusu değil. Bu konuda bir beklenti içine girmemek lazım. Çünkü ÖTV indirimi var diye diye eğer ihtiyacınızı ertelerseniz bu kez de yüksek fiyatlar sebebiyle zarara uğrarsınız. Kamu bankalarının sunduğu düşük faiz ortamından faydalanmak gerekiyor.
GÜNCEL ÖTV İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Bütün bunlara rağmen bazı vatandaşlar ÖTV indiriminden yararlanarak otomobil sahibi olabilirler. Peki kimler ÖTV indirimi ile araba alabiliyor isterseniz o konuda bazı bilgiler verelim.
Rapor oranı yüzde doksan ve üzeri olan engelliler
Engelli raporuyla araç alımında, raporunda engelinin % 90 ve üzeri olduğu belirtilenler ÖTV indiriminden tamamen, yani sıfır ÖTV ile yararlanabiliyorlar. Durumu araç kullanmaya uygun olan bireyler satın aldıkları aracı kendileri kullanabiliyor, olmayanlar ise en fazla ikinci dereceye kadar ( anne, baba, çocuk, kardeş, torun, büyükbaba, büyükanne) akrabalarına veya özel şoförlerine kullandırabiliyorlar.
Özel aparat ile araç kullanabilen engelliler
Engellilik dereceleri %90 dan az olan malul ve engelliler, bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.
Şehit aileleri
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan şehit olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilir. İstisnadan yararlanma hakkı, belirtilen kişilerin eş veya çocuğuna, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasına tanınmış olup, bu yakınlardan hiçbirisinin olmaması veya istisna hakkından yararlanmamaları durumunda dahi istisnadan yararlanma hakkı, şehidin kardeşi, yeğeni, kayın hısımları vb. başka bir yakını tarafından kullanılamaz.