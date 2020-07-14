Sanayide çarklar hızlanıyor

Türkiye'nin, küresel bazda dünya ekonomisine adeta el freni çektiren pandemi krizinden, hükümetin aldığı tedbirler ve kamu bankalarının sağladığı desteklerle en hızlı hızlı çıkacak ülkeler arasında yer alacağına ilişkin sinyaller her geçen gün güçleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve toplam ciro endeksleri, ekonomide V şeklinde toparlanmanın başladığını ortaya koydu.



ÜLKELER ARASINDA ÜÇÜNCÜYÜZ

Pandemi krizinin etkisiyle nisan ayında aylık bazda yüzde 30.2 daralan sanayi üretim endeksi, mayısta yüzde 17.4 ile aylık bazda tarihinin en güçlü artışına imza attı. Sanayi üretiminde nisanda yüzde 31.3 olan yıllık düşüş, mayısta yüzde 19.9'a geriledi. Türkiye, mayıs ayı sanayi üretiminde aylık bazda yüzde 17.4'lük artış performansıyla İtalya ve Fransa'nın ardından 3'üncü olurken, aralarında İspanya, Almanya, Çin, ABD ve Güney Kore'nin de bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı.







YILLIKTA POZİTİFE GEÇECEK

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 40.2 ile sermaye ve yüzde 35.1 ile orta-yüksek teknoloji grubunda görüldü. Mayısta aylık bazda endeksi oluşturan tüm gruplarda üretim artışı olduğu dikkat çekti. Toparlanmanın güçlenerek devam edeceğini ve yıllık bazda da pozitif bölgeye geçileceğini belirten analistler, ikinci çeyrekte küçülmenin çift hanenin altında kalacağı görüşünde.



ALT KALEMLER DE ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, V çıkışının ilk sinyalinin görüldüğünü belirtirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da endeksin tüm alt kalemlerinin pozitif olduğunu söyledi.







V ÇIKIŞININ İLK SİNYALİ

Açıklanan verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığını söyledi. Bakan Albayrak, "Sanayi üretimimiz mayısta aylık bazda yüzde 17.4 oranında arttı. Ayrıca sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12.5 yükseldi. Her iki endekste de 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük" paylaşımında bulundu.



CİRO ENDEKSLERİ DE İBREYİ YUKARI ÇEVİRDİ

Ekonomide toparlanmanın güçlendiğine ilişkin bir diğer veri de ciro ve perakende satış endekslerinden geldi. Nisanda aylık bazda yüzde 24.7 küçülen endeks, mayısta yüzde 12.5 arttı. Nisanda yüzde 20.6 olan daralma da mayısta yüzde 12.1'e indi. Öte yandan perakende satış endeksi de aylık bazda mayısta yüzde 3.8 arttı. Endeks nisanda yüzde 21.2 küçülmüştü. Perakende satış endeksleri içerisinde aylık bazda en yüksek artış yüzde 79.8 ile tekstil, giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

Yerli otomobilden yeni haber! Hummalı çalışma başladı

Devlet desteğiyle kuruldu! Şimdi dünyadan sipariş yağıyor

Son dakika: İşte Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler!