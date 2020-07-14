Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Albayrak'tan çiftçiye müjde

SON DAKİKA: Bakan Albayrak'tan çiftçiye müjde

Son dakika haberi... Bakan Albayrak: Bayram öncesi üreten ellerin yayındayız! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun

Giriş Tarihi: 14.7.2020 13:04 Son Güncelleme: 14.7.2020 13:13 ABONE OL
SON DAKİKA: Bakan Albayrak'tan çiftçiye müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pancar çiftçilerine yapılacak ödemeler hakkında paylaşımda bulunudu. Bakan Albayrak, "Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Son dakika haberi | Bakan Berat Albayrak'tan o paylaşıma yanıt! "Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük" Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Bakan Albayrak'tan çiftçiye müjde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA