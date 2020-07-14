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Son dakika haberi | Bakan 'tan o paylaşıma yanıt! "Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük"

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı hesabından, ekonomideki yükselişe ilişkin paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'a yanıt verdi. Bakan Albayrak, "Bu zorlu süreçte tüm birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük Hep birlikte daha iyisini başaracağız." dedi.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 11:31 Son Güncelleme: 14.7.2020 11:47 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Berat Albayrak'tan o paylaşıma yanıt! Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, ekonomideki yükselişe ilişkin paylaşımda bulunan Mahir Ünal'a yanıt verdi. Bakan Albayrak, "Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük Hep birlikte daha iyisini başaracağız." dedi.

BU ZORLU SÜREÇTE TÜM TÜRKİYE BİRLİK OLDUK

Bakan Albayrak, "Sayın Mahir Ünal bu başarı; işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, sanayicisiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm vatandaşlarımıza aittir. Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız." dedi.

Mahir Ünal, "Ekonomik iyileşme belirgin bir hız kazandı, güven endeksleri yükseldi, borsamız salgın öncesi değerlerini yakaladı, PMI 53,9'u gördü. Azmi, çabası ve mücadelesi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika haberi | Bakan Berat Albayrak'tan o paylaşıma yanıt! "Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük"
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