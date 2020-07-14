Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Temmuz Salı

Altın fiyatları son dakika haberleri, hem yatırımcılar hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak kişiler için önemli bir gündem maddesi. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde de rekor seviyeye ulaştı. Gram altın fiyatı, haftaya 399 Türk Lirası seviyesinde başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 14 Temmuz 2020 Salı tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 14 TEMMUZ 2020 SALI

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.