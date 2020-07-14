SPK’dan 7 kuruma açığa satış cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya açığa satış işlemleri nedeniyle 16 milyon 712 bin lira ceza verdi. Ceza alan kurumlar arasında A1 Capital Yatırım , Deniz Yatırım, Marbaş Menkul, Meksa Yatırım, Tera Yatırım , QNB Finans ve Yapı Kredi Yatırım bulunuyor. SPK'dan yapılan açıklamada, "Sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, Kurulumuz tarafından 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya toplam 16.711.762 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.