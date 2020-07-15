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açıkladı! Selden etkilenenlere destek verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'de gerçekleşen sel nedeniyle konut ve işyeri sahiplerine ödeme yapılacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 15:20 Son Güncelleme: 15.7.2020 15:21 ABONE OL
Bakan Kurum açıkladı! Selden etkilenenlere destek verilecek

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

278 kilogram yağış düşmüş durumda. Normalde 50-60 kilogram yağış düşüyordu. Binaları kaldırıp, kamulaştırma yapacağız. 4 işyerini kaldırıp, dere güzergahını genişleteceğiz. 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Esnafa da 10 bin lira taşınma yardımı desteği verilecek. Şahinler Deresi güzergahındaki yapılar kaldırılacak.

Yaklaşık 1.5 milyon liralık hasar söz konusu. İlbank çalışmalarını sürdürmektedir. Madenli beldemize geçici de olsa içme suyunu vermiş olacağız. Oluşan altyapı, yol gibi hasarlar giderilecektir. Belediyemiz ve bakanlığımız, valiliğimiz tüm çalışmaları yapmaktadır.

Sel riski, taşkın riski altındaki vatandaşların taşınma süreçlerini takip ediyoruz. Madenli ilçesinde 200-250 konut yapmayı kararlaştırdık. İklim değişikliği önemli bir süreç. Tüm vatandaşlarımızın el birliğiyle yönetmesi gereken bir süreçtir. Menfezlerdeki tıkanıklığın, yol ve altyapıdaki tıkanıklığın sonuçlarını görüyoruz. Her türlü desteği vatandaşlarımıza vereceğiz. İkizdere, Çayeli ve Madenli için desteklerimizi vereceğiz.

FETÖ'cü hainler, ülkemizin istiklali, istikbaline darbe girişiminde bulundular. 4. yılını yaşıyoruz. Tüm 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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Bakan Kurum açıkladı! Selden etkilenenlere destek verilecek
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