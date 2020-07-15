Bakan Pakdemirli, kazada yaralanan orman personellini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Tire ilçesinde orman yangınına müdahaleye giderken kaza yapan arazözün içinde bulunan ve yaralanan personelleri hastanede ziyaret etti.



İzmir'in Tire ilçesinde, orman yangınına müdahale etmek için giden ve içerisinde Orman Bölge Müdürlüğü personellerinin bulunduğu arazöz, trafik kazası sonucu devrildi. Araç içerisinde bulunan iki personel şehit olurken, iki personel de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Sedat Sagun ve Mustafa Genç isimli personeller tedavi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehit orman personellerinin töreni ve 15 Temmuz anma programlarına katıldığı İzmir'de yaralanan işçileri de hastanede ziyaret etti. Kazada yaralanan Sedat Sagun ve Mustafa Genç isimli personelleri ziyarete giden Bakan Pakdemirli'ye İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.

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