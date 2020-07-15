Ekonomiye değer katan herkesi destekliyoruz

4 yıl önce, demokrasiye ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk milleti ve kahraman güvenlik güçleri tarafından engellendiğini söyleyen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "83 milyon bir oldu, devletine ve demokrasisine sahip çıktı" dedi. Üstünsalih şunları vurguladı: "Şanlı Türk ordusu içinde yuvalanmış hainler söküp atılırken, seçilmiş hükümete ve milletimizin hür iradesine dokunulmayacağını, destansı bir mücadeleyle ispatladık. Türkiye nasıl ki evimizse, demokrasimizin de tek bir kiremitinden dahi vazgeçmeyeceğimiz çatımız olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Türk milleti olarak sımsıkı kenetlendik. Ayrıştırmak isteyenlere fırsat vermedik. Yalnızca o meşum günde değil, ardından gelen finansal saldırılara da aynı kararlılıkla karşı durmayı bildik."