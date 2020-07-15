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temassız tur başlattı

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Jolly temassız tur başlattı
JOLLY, kültür turlarına pandemi yeniliği getirdi. Bu kapsamda 'Temassız Kültür Turları'nı hayata geçiren şirket, misafirlerine güvenli tatil olanağı sunuyor. Kültür turlarında hijyen ve güvenlik önlemini üst düzeyde tutan Jolly'nin hazırladığı yeni uygulama ile turlara kendi aracınızla katılıp, özel aplikasyonla rehberleri dinleyebiliyorsunuz.

ARAÇLA TAKİP
Şahsi araçlarını kullanarak izole bir tur deneyimi yaşamak isteyenlere özel olarak hazırlanan temassız turlarda; bireysel kültür turu deneyimi, mobil uygulama destekli rehber anlatımı, binek araçlarına eşlik eden kılavuz tur araçları, birden fazla kişiyle seyahatin ekonomik avantajları bekliyor.
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Jolly temassız tur başlattı
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