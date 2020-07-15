Jolly temassız tur başlattı

JOLLY, kültür turlarına pandemi yeniliği getirdi. Bu kapsamda 'Temassız Kültür Turları'nı hayata geçiren şirket, misafirlerine güvenli tatil olanağı sunuyor. Kültür turlarında hijyen ve güvenlik önlemini üst düzeyde tutan Jolly'nin hazırladığı yeni uygulama ile turlara kendi aracınızla katılıp, özel aplikasyonla rehberleri dinleyebiliyorsunuz.Şahsi araçlarını kullanarak izole bir tur deneyimi yaşamak isteyenlere özel olarak hazırlanan temassız turlarda; bireysel kültür turu deneyimi, mobil uygulama destekli rehber anlatımı, binek araçlarına eşlik eden kılavuz tur araçları, birden fazla kişiyle seyahatin ekonomik avantajları bekliyor.