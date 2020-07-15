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Kısa çalışma ödeneği ’a uzatılabilecek

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
İŞ gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid- 19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma ödeneğinin uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, koronavirüs salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanının kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık'a kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatabilecek.
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Kısa çalışma ödeneği 31 Aralık’a uzatılabilecek
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