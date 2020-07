Kritik virajları başarıyla geride bıraktık

15 Temmuz'dan sonraki süreçte, finansal istikrar açısından kritik virajların başarıyla geride bırakıldığını belirnten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Son iki yılda ekonomide güçlü bir paradigma değişikliği yaşadık. Ekonomimiz her türlü müdahaleye karşı güçlü bir bağışıklık kazandı. Finansal istikrarımızı kalıcı kılan temel unsur; önceliği yerli üretime vererek sanayicimizin ithalata bağımlılığını ortadan kaldıran, ihracat odaklı bir milli ekonomi anlayışı oldu" dedi. Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerinin merkezinde bağımsızlığa olan tutkunun bulunduğuna dikkat çeken Osman Arslan, "Tarih boyunca gücünü ve dirayetini tüm dünyaya kabul ettiren milletimiz, zaman zaman çeşitli unsurların saldırısına uğrasa da çok şükür ki her defasında demokrasiye düşman bu girişimleri başarıyla geri püskürtmüştür. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da dizelerinde vurguladığı gibi, ezelden beridir hür yaşayan milletimiz, egemenliğine kast eden bu girişimlere karşı inançla ve fedakârlıkla mücadele ederek asla geçit vermemiştir ve vermeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.Arslan, "Gazi Meclisimizi kurşunların hedefi yapacak kadar gözlerini kararttı. Ne mutlu bize ki, 'Ben bugüne kadar milletin üstünde bir güç tanımadım' diyerek her zaman cesur bir irade gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, o gecenin karanlığı ertesi sabaha kalmadan aydınlandı. Ulu Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimiz bir badireyi daha atlattı" diye konuştu.