Son dakika açıklaması: Bugün otobüsler bedava mı? 15 Temmuz'da metrobüs, metro, tramvay toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz yapılıyor! 15 Temmuz'da otobüsler, metro ve metrobüs ücretsiz mi olacak sorusu en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyordu. Sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da bugün toplu taşımanın bedava olduğu ifade edildi. Gün boyunca 15 Temmuz şehitlerimizi dualarımızda anmalı, gazilerimize minnet duygularımızı iletmeliyiz.

15 TEMMUZ'DA OTOBÜSLER, METRO, METROBÜS BEDAVA!

İETT SEFERLERİ CUMARTESİ GÜNÜNE GÖRE YAPILACAK...

Öte yandan bugünün resmi tatil olması nedeniyle İETT seferleri Cumartesi planına göre hareket edecek. Şehir hatları vapurları ise Pazar günkü sistemine göre çalışacak.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI? EFT VE YAPILIR MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar da hizmet vermiyor.