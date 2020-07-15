Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika açıklaması: Bugün otobüsler bedava mı? 15 Temmuz'da metrobüs, metro, tramvay toplu taşıma ücretsiz mi?

Son dakika açıklaması: ? 'da metrobüs, metro, tramvay toplu taşıma ücretsiz mi?

Bugün Türk demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir gün. Fetullahçı terör örgütünün darbe teşebbüsüne karşı omuz omuza duran Türkiye, darbe tehlikesini önledi. , Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak ilan edildi. ? Resmi tatil olmasından dolayı vatandaşlar 15 Temmuz'da metro, tramvay, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde, dini bayramlarda İstanbul'da toplu ulaşım uzun yıllardan beri ücretsiz oluyor.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 10:24 Son Güncelleme: 15.7.2020 10:25 ABONE OL
Son dakika açıklaması: Bugün otobüsler bedava mı? 15 Temmuz'da metrobüs, metro, tramvay toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz yapılıyor! 15 Temmuz'da otobüsler, metro ve metrobüs ücretsiz mi olacak sorusu en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyordu. Sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da bugün toplu taşımanın bedava olduğu ifade edildi. Gün boyunca 15 Temmuz şehitlerimizi dualarımızda anmalı, gazilerimize minnet duygularımızı iletmeliyiz.

15 TEMMUZ'DA OTOBÜSLER, METRO, METROBÜS BEDAVA!

İETT SEFERLERİ CUMARTESİ GÜNÜNE GÖRE YAPILACAK...

Öte yandan bugünün resmi tatil olması nedeniyle İETT seferleri Cumartesi planına göre hareket edecek. Şehir hatları vapurları ise Pazar günkü sistemine göre çalışacak.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI? EFT VE YAPILIR MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar da hizmet vermiyor.

EFT işlemleri ise 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilse hesaplara en erken 16 Temmuz 2020 tarihinde geçecektir.

15 Temmuz bugün resmi tatil mi? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
Bu sabah İstanbul! 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika açıklaması: Bugün otobüsler bedava mı? 15 Temmuz'da metrobüs, metro, tramvay toplu taşıma ücretsiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA