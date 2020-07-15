Vatan hainlerine karşı ‘tek ruh’

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, 15 Temmuz'un Türkiye'nin bütünlüğünün parçalanamayacağının ve hiç kimsenin buna gücünün yetmeyeceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Durbakayım, "Ülke bütünlüğümüzü parçalamak isteyenler, 15 Temmuz gecesine kadar sadece ekonomik ve siyasi silahlarını kullanıyordu. Fakat 15 Temmuz gecesi gözü dönmüş hainler ellerindeki son kozu kullanarak silaha sarılarak sivil ve masum demeden saldırıya geçerken çok önemli bir şeyi unuttu. Vatan hainleri, söz konusu vatan olduğunda 'Tek ruh, tek yumruk' olan vatanperver halkımızı karşılarında buldular" diye konuştu.Durbakayım, ekonominin her sektöründe yükselen ve 'Birleşerek Güçlenen Türkiye Ruhu'nun, sadece iç ve dış saldırılara karşı savunma göstermediğini, aynı zamanda ekonomik ve siyasi atak yaptığını söyledi. 15 Temmuz sürecinden sonra zaman zaman ortaya çıkan siyasi ve ekonomik darbe girişimlerinin ekonominin güçlü çarkları arasında ezilerek yok olduğunu anlatan Durbakayım, "Darbe girişimi sonrasında siyasi yönetimin ekonomik reformlarına, iş dünyasının katkı sağlaması, vatandaşların da birlik, beraberlik çağrılarına ayak uydurması ekonomi çarklarının sağlıklı dönmesini sağladı. Bu kapsamda inşaat sektöründe başlayan kampanyalar, ertelenmiş talebi harekete geçirdi. Artık şantiyelerimizin, fabrikalarımızın çarkları eski gücünde dönmeye başladı ve hepimiz ekonomiye katkı sağlayarak mücadelemizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.