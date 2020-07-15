‘Yalan haberleriniz çaresizlik göstergesi’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nin Bakanlık tarafından onaylanan imar planlarıyla ilgili iddiaları değerlendirdi. İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un her safhasının bilim insanlarının katkılarıyla kamuoyunun şahitliğinde, katılımcı bir anlayışla şeffaf şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Kurum şunları kaydetti: "Buna karşın Kanal İstanbul üzerinden belirli çevreler tarafından plan notları çarpıtılarak yalanlarla dolu çirkin bir kampanyanın oluşturulmak istendiğini üzülerek görmekteyiz. Kanal İstanbul Projesi'nin planlama alanlarında kişiye özel bir imar çalışması geçmişte yapılmadığı gibi bugün de bundan sonra da yapılmayacaktır. Aynı şekilde herhangi bir kişiye, kuruma ayrıcalık sağlanmamıştır, sağlanmayacaktır. Gerçek dışı iddialarla bezenmiş ve uydurma niteliği ortada olan haberlerin ardına sığınarak siyasi başarısızlıklarını örtmeleri mümkün olmayacaktır. Siyasi rant devşirmek amacıyla birtakım beyanlarda bulunanların, bu kurmacanın bir parçası oldukları da açıktır. Gerçek dışı, iftira niteliğindeki iddiaları sürdürme gayretleri, İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlara karşı düştükleri acziyetin ve çaresizliğin en açık göstergesidir." ANKARA