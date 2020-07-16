Almanya’nın önde gelen acenteleri İzmir’e geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen turizm acentelerini İzmir ve Kuşadası'nda ağırlayarak, Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini, alınan tüm önlemler ile Alman temsilcilere tanıtacak. SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Amacımız, pandemi ile mücadelede Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın başlattığı 'Safe Tourism' uygulaması ile alınan önlemleri misafirlerimize göstermek. İzmir'den sonra aynı şekilde Almanya'nın önde gelen seyahat profesyonellerini 23-26 Temmuz tarihlerinde Antalya'da ağırlayarak, Türkiye'nin bu konuda alınabilecek bütün önlemleri göstereceğiz" dedi.