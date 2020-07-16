SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatlarında flaş gelişme! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?

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HABERİ: Altın fiyatlarında flaş gelişme! Gram, tam, yarım ve çeyrek 16 Temmuz bugün ne kadar?

ile ilgili gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgınının dünya üzerinde yarattığı ekonomik etki döviz kurları ve altın piyasasında artışı beraberinde getiriyor. Her geçen gün rekor tazeleyen altının gram fiyatı dün 397 lira civarında bulunuyordu. Bu noktada altın düşecek mi yükselecek mi? sorusu merak konusu oluyor. Peki, 16 Temmuz gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 07:49 Son Güncelleme: 16.7.2020 07:49 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?

son dönemde yaşadığı yükseliş nedeniyle küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın markajında bulunuyor. Corona virüs kaynaklı olarak başlayan artış, etkisini devam ettirirken, gelişmeleri de merak konusu oluyor. 16 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkında son dakika bilgilerini özel olarak derledik. Bugün gram altın 398,89 TL'den alınırken 398,99 TL'den satılıyor. Altın fiyatları konusundaki bu yükselişin ne zamana kadar süreceği konusunda konuşan uzmanlar yaz sonunu işaret ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: 16 TEMMUZ GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları özellikle son aylarda oldukça yükselirken vatandaşların rağbeti de arttı. Gram altın bugün 398.89 TL'den alınırken 398.99 TL'den satılıyor.

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?

16 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın şüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 650,60 TL'den alınan çeyrek 657,50 TL'den satılıyor. Düğünlerde bir numaralı hediye olan çeyrek ayrıca evlerde biriktirilen altınların da simgesidir.

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YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın da birikim alanında tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alıyor. Kolay kolay bozdurulmayan yarım altın bugün 1.297,30 TL'den alınırken 1.313,50 TL'den satılıyor.

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?

TAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 2.558,40

SATIŞ: 2.607,65

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.645,00

SATIŞ: 2.685,00

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ATA ALTIN

ALIŞ: 2.672,20

SATIŞ: 2.684,80

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?
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SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatlarında flaş gelişme! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?
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