Bu yıl Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Diyanet tarafından bildirilen 2020 Kurban Bayramı tarihi 31 Temmuz olarak bildirilirken bayramın öncesinde verilen 1000 TL'lik ödemeler her yıl milyonlarca vatandaşla bayramdan hemen önce büyük bir maddi destek sağlıyor. 17 Milyondan fazla emeklinin gündeminde yer alan bu konuya ilişkin ödeme tarihler ise geçtiğimiz hafta belli oldu. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ve hangi tarihte ödenecek? İşte detaylar…
Kurban Bayramı öncesinde verilecek olan, emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Yapılan açıklamada SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında yatacağı bildirildi…
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.
Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020
Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.