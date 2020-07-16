Bu yıl Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Diyanet tarafından bildirilen 2020 Kurban Bayramı tarihi 31 Temmuz olarak bildirilirken bayramın öncesinde verilen 1000 TL'lik ödemeler her yıl milyonlarca vatandaşla bayramdan hemen önce büyük bir maddi destek sağlıyor. 17 Milyondan fazla emeklinin gündeminde yer alan bu konuya ilişkin ödeme tarihler ise geçtiğimiz hafta belli oldu. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ve hangi tarihte ödenecek? İşte detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 2020 KURBAN BAYRAMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Kurban Bayramı öncesinde verilecek olan, emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Yapılan açıklamada SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında yatacağı bildirildi…