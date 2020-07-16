Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri geliyor! 16 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (GÜNCEL)

Altın fiyatlarında uzun süredir devam eden artış sonrasında vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu. Yaz ayının gelip düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte törenlerde hediye götürecekler altına yöneldi. 16 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde son dakika gelişmelerini bulabilecek, anbean anlık altın fiyatlarını inceleyebileceksiniz. Bugün gram altın 397,98 TL'den alınırken 398,08 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşların ilgisi gram altına yöneldi. Gram altın bugün 397,98 TL'den alınıyor ve 398,08 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarında ise son durum şu şekilde, 647,90 TL'den alınan çeyrek altın 654,80 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın ayrıca ülkemizde en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Uzun vadeli birikim aracı olan çeyrek altın, aynı zamanda evlerde biriktirilen altınların da simgesi olarak dikkat çekiyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.291,80
SATIŞ: 1.307,90
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.554,47
SATIŞ: 2.603,65
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.647,00
SATIŞ: 2.687,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.661,70
SATIŞ: 2.674,00
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