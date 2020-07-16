Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri geliyor! 16 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (GÜNCEL)

Kapalıçarşı'dan bilgileri geliyor! 16 Temmuz gram ve fiyatları ne kadar oldu? (GÜNCEL)

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sürecinden sonra içindeki yükseliş devam ediyor. İç piyasanın nabzının attığı Kapalıçarşı'dan bilgileri de üst üste geliyor. 16 Temmuz Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam oldu? Ortak hafıza ve toplumsal değerler, alışkanlıklar kültürü oluşturan temellerdir. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Bu nedenle güncel altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri sürekli takip edilir. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğünlerde hediye edilecek altınlar için talep de arttı. İşte son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 14:44 Son Güncelleme: 16.7.2020 14:45 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri geliyor! 16 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? GÜNCEL

Altın fiyatlarında uzun süredir devam eden artış sonrasında vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu. Yaz ayının gelip düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte törenlerde hediye götürecekler altına yöneldi. 16 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde son dakika gelişmelerini bulabilecek, anbean anlık altın fiyatlarını inceleyebileceksiniz. Bugün gram altın 397,98 TL'den alınırken 398,08 TL'den satılıyor.

SON DAKİKA - 16 TEMMUZ GÜNCEL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşların ilgisi gram altına yöneldi. Gram altın bugün 397,98 TL'den alınıyor ve 398,08 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarında ise son durum şu şekilde, 647,90 TL'den alınan çeyrek altın 654,80 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın ayrıca ülkemizde en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Uzun vadeli birikim aracı olan çeyrek altın, aynı zamanda evlerde biriktirilen altınların da simgesi olarak dikkat çekiyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.291,80

SATIŞ: 1.307,90

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.554,47

SATIŞ: 2.603,65

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.647,00

SATIŞ: 2.687,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.661,70

SATIŞ: 2.674,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri geliyor! 16 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (GÜNCEL)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA