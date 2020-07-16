Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

"FAZLA YAKLAŞMADAN KESECEĞİZ"

Fiyatların biraz yüksek olduğunu söyleyen Sabri Şahin, "Biz 3 kişilik bir hayvan bakıyoruz. 12 bin 500 TL civarında istediğimiz hayvanların fiyatları. Bu da bize biraz fazla geldi. Kurbanı da pandemi sebebiyle birbirimize fazla yaklaşmadan keseceğiz. 3 kişi olarak adam başı 2 bin 500 TL civarında bütçemiz var ve ona göre hayvan bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner Hekimi Ümit Bardakcı, Kurban süresince pazarlarda Veteriner Hekimlerin bulunacağını ifade ederek, "Biz burada hayvanlara ilk olarak yaşını doldurmuş mu ona bakmamız gerekiyor. Büyükbaş hayvanlarda 2 yaşında, küçükbaş hayvanlarda ise 1 yaşında olup olmaması önemli. Sadece koyunlarda özel bir durum var dinimiz açısından yavrusu anne boyutuna ulaştıysa yani gelişimi güzelse 6 aylık bir koyun kesime uygundur. Hayvanı alıcıların kontrol etmesi gerekir. Herhangi bir uzvunda veya kulağı kesik gibi ya da boynuzu kırık, ayağında problem olan, tüy yapısı bozuk gibi unsurlara bakılmalı. Zaten bu tür sağlıksız hayvanlara vatandaş ulaşmadan biz ön kontrolünü yapıyoruz. Ayrıca hayvanların küpeli olup olmamasına bakmaları lazım. Küpesiyle yetiştiriciden pasaportu istenerek oradan da hayvanların yaşını görebilirler" dedi.