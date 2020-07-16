Son Dakika Haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatları özellikle son aylarda oldukça yükselirken vatandaşların rağbeti de arttı. Gram altın bugün 398.89 TL'den alınırken 398.99 TL'den satılıyor. 16 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkında son dakika bilgilerini özel olarak derledik. Bugün gram altın 398,89 TL'den alınırken 398,99 TL'den satılıyor. Altın fiyatları konusundaki bu yükselişin ne zamana kadar süreceği konusunda konuşan uzmanlar yaz sonunu işaret ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: 16 TEMMUZ GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları özellikle son aylarda oldukça yükselirken vatandaşların rağbeti de arttı. Gram altın bugün 398.89 TL'den alınırken 398.99 TL'den satılıyor.