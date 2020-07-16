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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?

Haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek 16 Temmuz bugün ne kadar?

Altın fiyatlarına yaşanan hareketlilik araştırmalarını da beraberinde getiriyor. Corona virüs salgınının dünya üzerinde yarattığı ekonomik etkiler, döviz kurları ve üzerinde artışa neden oluyor. Her geçen gün rekor tazeleyen altının gram fiyatı dün 397 lira civarında bulunuyordu. Bu noktada altın düşecek mi yükselecek mi? sorusu merak konusu oluyor. Peki, 16 Temmuz gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 08:54 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatları özellikle son aylarda oldukça yükselirken vatandaşların rağbeti de arttı. Gram altın bugün 398.89 TL'den alınırken 398.99 TL'den satılıyor. 16 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkında son dakika bilgilerini özel olarak derledik. Bugün gram altın 398,89 TL'den alınırken 398,99 TL'den satılıyor. Altın fiyatları konusundaki bu yükselişin ne zamana kadar süreceği konusunda konuşan uzmanlar yaz sonunu işaret ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: 16 TEMMUZ GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları özellikle son aylarda oldukça yükselirken vatandaşların rağbeti de arttı. Gram altın bugün 398.89 TL'den alınırken 398.99 TL'den satılıyor.

Son Dakika Haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?

16 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın şüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 650,60 TL'den alınan çeyrek 657,50 TL'den satılıyor. Düğünlerde bir numaralı hediye olan çeyrek ayrıca evlerde biriktirilen altınların da simgesidir.

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YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın da birikim alanında tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alıyor. Kolay kolay bozdurulmayan yarım altın bugün 1.297,30 TL'den alınırken 1.313,50 TL'den satılıyor.

Son Dakika Haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?

TAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 2.558,40

SATIŞ: 2.607,65

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.645,00

SATIŞ: 2.685,00

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ATA ALTIN

ALIŞ: 2.672,20

SATIŞ: 2.684,80

Son Dakika Haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?
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Son Dakika Haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?
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