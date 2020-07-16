Son Dakika Haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 16 Temmuz bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatları özellikle son aylarda oldukça yükselirken vatandaşların rağbeti de arttı. Gram altın bugün 398.89 TL'den alınırken 398.99 TL'den satılıyor. 16 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkında son dakika bilgilerini özel olarak derledik. Bugün gram altın 398,89 TL'den alınırken 398,99 TL'den satılıyor. Altın fiyatları konusundaki bu yükselişin ne zamana kadar süreceği konusunda konuşan uzmanlar yaz sonunu işaret ediyor.
Gram altın fiyatları özellikle son aylarda oldukça yükselirken vatandaşların rağbeti de arttı. Gram altın bugün 398.89 TL'den alınırken 398.99 TL'den satılıyor.
16 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın şüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 650,60 TL'den alınan çeyrek 657,50 TL'den satılıyor. Düğünlerde bir numaralı hediye olan çeyrek ayrıca evlerde biriktirilen altınların da simgesidir.
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YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın da birikim alanında tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alıyor. Kolay kolay bozdurulmayan yarım altın bugün 1.297,30 TL'den alınırken 1.313,50 TL'den satılıyor.
TAM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 2.558,40
SATIŞ: 2.607,65
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.645,00
SATIŞ: 2.685,00
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ATA ALTIN
ALIŞ: 2.672,20
SATIŞ: 2.684,80