THY haziranda 1 milyon yolcu taşıdı

1 Hazıran'da yurtiçi, 11 Haziran'da da yurtdışı uçuşlarını başlatan Türk Hava Yolları (THY) haziran ayında 1 milyon yolcu taşıdı. Geçen yılın aynı döneminde 6.6 milyon kişinin uçtuğu haziranda pandemi etkisiyle yüzde 84.7 düşüş yaşandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Haziran 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yayımladı. Buna göre THY'nin yolcu doluluk oranı yüzde 67.2'ye indi. Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2019 döneminde 123 bin 890 ton iken, 2020'nin aynı döneminde yüzde 5'lik azalışla 117.641 tona düştü. Ocak-Haziran 2019'da 35.1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 14.6 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı 4.6 puanlık azalma ile yüzde 75.5'e indi. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2019 döneminde 88.8 milyar iken, 2020'de bu oran yüzde 54.5 azaldı.