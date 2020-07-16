Ukrayna medyasından tam not

Ukrayna medyası Türkiye'nin tatil beldelerindeki Kovid- 19 önlemlerine tam not verirken, Türkiye'de tatilde Kovid-19'a yakalanma riskinin Ukrayna'ya nazaran daha az olduğunu belirtti. Ukrayna haber ajansı UNIAN'ın haberinde, Türkiye'nin Ukrayna vatandaşlarına kapılarını açan ilk turizm destinasyonu olduğu hatırlatıldı. Haberde, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı kapsamlı önlemler aldığı ve güvenli bir tatil sezonu geçirmek için şartların oluşturulduğu vurgulandı. Türkiye'nin havalimanları ile tatil beldelerinde aldığı önlemlere değinilen ve Ukrayna'daki pratikleriyle karşılaştırılan haberde, alınan önlemlerin çok başarılı olduğu, Türkiye'de tatilde Kovid-19'a yakalanma riskinin Ukrayna'ya nazaran daha az olduğu ifade edildi. Bu sezon daha az turist olacağı için daha konforlu bir tatil geçirileceğine de dikkat çekildi.