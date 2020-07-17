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1250 yataklı 5 yıldızlı otel konforundaki açılışa hazır!

'da yapılan 5 yıldızlı otel konforundaki 1250 yatak kapasiteli 'nin 862 yataklı ilk etabı açılışa hazır.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 16:48 Son Güncelleme: 17.7.2020 17:18 ABONE OL
1250 yataklı 5 yıldızlı otel konforundaki Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır!

Hastanenin yapımını gerçekleştiren YDA Group Şehir Hastaneleri Proje Koordinatörü Necip Atay, ameliyathaneden radyolojiye, laboratuvardan tüm teknik bölümlere kadar tıbbi cihazların hastanede kurulumlarının yapıldığını, tüm personel alımlarının da tamamlandığını, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda iki aydır tüm testlerin yapıldığını ve açılış için gün saydıklarını söyledi.

1250 yataklı 5 yıldızlı otel konforundaki Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır!

YDA Group tarafından 'Kamu Özel Ortaklığı' ile ve bölgesindeki kentlere sağlık hizmeti verecek olan Konya 'nin 862 yatak kapasiteli ilk etabı tamamlandı. Açılış için gün sayılan adeta 5 yıldızlı konforundaki hastanenin, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtımı yapıldı.

1250 yataklı 5 yıldızlı otel konforundaki Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır!

YDA Group Şehir Hastaneleri Proje Koordinatörü Necip Atay, 'nin 862 yataklı ilk etabı için 1 Temmuz tarihinden itibaren tüm hazırlıklarını tamamlayarak açılış için hazır olduklarını belirtti.

1250 yataklı 5 yıldızlı otel konforundaki Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır!

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YATAK KAPASİTESİNİN 1250 YATAĞA ÇIKARTILMASI TALİMATININ ARDINDAN ÇALIŞMALARIMIZA HIZ VERDİK"

Atay, şunları söyledi: ''838 yatak olarak inşaatına başlanan 'nin inşaat sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya ve çevresinin sağlık üssü olacak hastanenin yatak kapasitesinin arttırılarak 1250 yatağa çıkartılması talimatının ardından çalışmalarımıza bu yönde hız verdik. Kapasite artışına konu olan Onkoloji ve KVC hastane bloklarının da betonarme, cephe işleri ve altyapı işleri tamamlandı.

1250 yataklı 5 yıldızlı otel konforundaki Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır!

Bu iki bloğun inşaatlarının kalan kısımları hastane işleyişine hiçbir engel teşkil etmeyecek şekilde planladık, bu blokları da 2020 yılı sonuna kadar hızla tamamlamayı hedefliyoruz. Bizler açılış için yarına hazırız, tüm çalışmalarımız bitti. Hizmet vermeye başladığı ilk andan itibaren 'nin, hastalarımızın ve yakınlarının tüm konforu düşünülerek dizayn edilen hasta memnuniyeti odaklı bir hastane olduğu görülecektir. ''

1250 yataklı 5 yıldızlı otel konforundaki Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır!

Hastanede yataklı servisler dışında 32 genel, 12 gün, 2 sezaryen, 2 tüp bebek ve 1 yanık olmak üzere toplam 49 ameliyathane, endoskopi birimi, nükleer tıp birimi, meme mükemmeliyet merkezi, fizyoterapi birimi, hemodiyaliz ünitesi, sağlık kurulu ve kapsamlı bir radyoloji birimi mevcut.

1250 yataklı 5 yıldızlı otel konforundaki Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır!

Yıl sonunda açılacak 187 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 201 yataklı KVC hastanesi ile toplam yatak sayısı 1250 yatak sayısına ulaşacak.

1250 yataklı 5 yıldızlı otel konforundaki Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır!
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1250 yataklı 5 yıldızlı otel konforundaki Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır!
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