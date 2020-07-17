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18 ilaç daha geri ödeme listesinde

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
18 ilaç daha geri ödeme listesinde
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Bakan Selçuk, Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonu'nun yaptığı toplantı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı. Temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplanıldığını, bu doğrultuda kararlar alındığını belirten Selçuk, geri ödeme listesine alınan 18 ilaçla birlikte ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 265'e ulaştığını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 1 kanser, 2 kas- iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor. Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini bildiren Bakan Selçuk, "Hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim" dedi.
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18 ilaç daha geri ödeme listesinde
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