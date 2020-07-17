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Bir salkım üzüm 83 bin TL olur mu? 'da oldu!

’da düzenlenen açık artırmada bir salkım üzüm, 83 bin liralık rekor fiyata alıcı buldu. Şirket temsilcisi toplumun yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ettiği bir dönemde üreticilere destek olmak için en yüksek teklifi verdiklerini ifade etti.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 14:21 Son Güncelleme: 17.7.2020 14:26 ABONE OL
Bir salkım üzüm 83 bin TL olur mu? Japonya'da oldu!

'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi.

Bir salkım üzüm 83 bin TL olur mu? Japonya'da oldu!

Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan ve lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyi bir salkıma 12 bin 200 dolar (yaklaşık 83 bin lira) teklif eden bir geleneksel Japon oteli kazandı.

Bir salkım üzüm 83 bin TL olur mu? Japonya'da oldu!

HASADI 3 AY SÜRÜYOR

Eylül sonuna kadar 26 bin salkımlık mahsul beklendiğini belirten üretici kooperatif yetkilileri, hasadın Temmuz ayından itibaren yaklaşık 3 ay boyunca sürdüğünü belirtti. 'da aynı üzüm cinsine geçtiğimiz sene de 11 bin 200 dolarlık (yaklaşık 77 bin lira) rekor fiyat verilmişti.

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Bir salkım üzüm 83 bin TL olur mu? Japonya'da oldu!
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