Çelikçiler zararın iadesini isteyecek

Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar vermesi, Türk firmalarını harekete geçirdi. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, "Trump'ın yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı. Zararın karşılanmasını talep edeceğiz" dedi. ABD mahkemesinin kararının ardından Borusan Mannesmann Boru, ABD gümrük otoritesinden geri alacağı tutarın 14 milyon dolar olduğunu bildirdi. Aslan, "İhracatçımız bu karara gemilerde ve limanlarda yakalanmıştı. İki yıldır uğraşıyorduk ve hak yerini buldu" dedi.