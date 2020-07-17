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Çevre ve Şehircilik Bakanı 'dan sosyal konut projesi açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı sosyal konutlarına ilişkin açıklamada bulundu. Kurum, " Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 14:42 Son Güncelleme: 17.7.2020 14:55 ABONE OL
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız, tüm Türkiye'de alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek Sosyal Konut Projemizi inşallah kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'de ne kadar alt gelir grubu vatandaşımız varsa ev sahibi olana kadar da kararlılıkla bu projelerimizi devam ettireceğiz. Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız." açıklamasında bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
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