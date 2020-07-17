Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2020 Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Yaklaşık 12 milyon emekliyi rahat ettirecek olan Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bayram ikramiye tarihleri öne çekilmiş ve hesaplara 1000 TL yatırılmıştı. Her bayram ikramiyesinde 1000 TL'lik ikramiye alan emeklilerin gözü ödeme tarihlerine çevrildi. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bir ay erken ödenince gözler kurban bayramı emekli ikramiye ödemelerinin tarihine çevrildi. Buna göre, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Türkiye'de ikinci dini bayram olarak bilinen Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yaklaşık 12 milyon emeklinin gözü kulağı kurban bayramı emekli ikramiye ödemelerine çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli bayram ikramiye ödeme tarihlerini duyurdu. Buna göre; Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusu yanıt bulmuş oldu.

İşte detaylar…