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Pegasus, Ağustos'ta dahil 17 ülkeye daha uçuş gerçekleştirecek

Pegasus Hava Yolları, ağustos ayında da dahil 17 ülkeye daha uçuşlarının başlayacağını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 16:25 ABONE OL
Pegasus, Ağustos'ta Rusya dahil 17 ülkeye daha uçuş gerçekleştirecek

Pegasus'tan yapılan açıklamada, 11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarına tekrar başlayan şirketin, ağustos ayında kademeli olarak birçok ülkeye daha seferler gerçekleştireceği belirtildi.

Buna göre 1 Ağustos'ta Gürcistan'da Tiflis'e, İran'da Tahran'a, Irak'ta Bağdat ve Erbil'e, Katar'da Doha'ya, Kırgızistan'da Bişkek'e, Mısır'da Hurgada ve Şarm El Şeyh'e, Rusya'da Moskova, Krasnodar, Grozni ve Mineralny Vody ile Kuveyt'e uçuşlar başlayacak.

Pegasus'un 2 Ağustos'ta İsviçre'de Cenevre'ye, Almanya'da Hannover'e, 10 Ağustos'ta ise Fas'ın Kazablanka kentine uçuşları olacak.

15 Ağustos'ta açılması planlanan hatlar ise "Çekya-Prag, Fransa-Marsilya, İtalya- Roma, İspanya-Barselona ve Madrid, Macaristan- Budapeşte, Romanya-Bükreş, Suudi Arabistan-Cidde ve Riyad" olarak sıralandı.

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Pegasus, Ağustos'ta Rusya dahil 17 ülkeye daha uçuş gerçekleştirecek
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