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HABERİ: bugün ne kadar? Güncel ve canlı 17 Temmuz fiyatları burada!

ile ilgili gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde corona virüs kaynaklı olarak artış yaşanan dolar fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Durum böyle olunca da güncel dolar fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 17.7.2020 08:49 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Dolar fiyatları bugün ne kadar? Güncel ve canlı 17 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları burada!

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan dolar en son dün akşam saatlerin 6.81 civarında seyrediyordu. Anlık fiyatı merak edilen dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte, 16 Temmuz Perşembe tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR (16 TEMMUZ)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,85 civarında hareket ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 7,81 seviyesinde yer alıyor.

piyasalar
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SON DAKİKA HABERİ: Dolar fiyatları bugün ne kadar? Güncel ve canlı 17 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları burada!
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